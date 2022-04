L'Algérie a adhéré à la Convention internationale de Minamata sur le mercure, développée sous l'égide du Programme des Nations unies pour l'environnement (Pnue), en vertu d'un décret présidentiel paru au Journal officiel (JO) n 24. Le principal objectif est de protéger la santé humaine et l'environnement contre les émissions et rejets anthropiques de mercure et de composés du mercure. Ainsi, cette convention prévoit une réduction de l'utilisation du mercure à l'échelle mondiale, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement, le commerce, les processus de fabrication, l'extraction minière, les émissions atmosphériques, les rejets dans le sol et l'eau, le stockage temporaire et les déchets. Cette convention comprend, par ailleurs, une assistance financière, technique et technologique au profit des pays en développement et les pays à économie en transition en vue de renforcer leurs capacités aux fins de la gestion du mercure et de respecter leurs obligations.