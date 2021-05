L'Algérie a officialisé son adhésion à la Banque européenne pour la construction et le développement (Ebrd), en vertu d'un décret présidentiel publié au Journal officiel (JO) n 34. Il s'agit du décret présidentiel no 21-185, signé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le 5 mai 2021. «Le président de la République, sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, vu la Constitution, notamment son article 91 (...) décrète que la République algérienne démocratique et populaire adhère à l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement», stipule le texte. À noter que l'accord de la création de la Banque a été signé à Paris, en 1990 puis amendé en 2004 et en 2011. L'Ebred est une organisation internationale qui siège à Londres et qui rassemblait 69 membres en juillet 2019.