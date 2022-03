Selon l'agence Reuters, l'Office algérien interprofessionnel des céréales (Oaic) a acheté entre 600 000 et 700 000 tonnes de blé meunier dans le cadre d'un appel d'offres. Il s'agit d'une quantité supérieure aux estimations initiales de 500 000 tonnes. Bien que les origines soient diversifiées, le blé français devrait représenter une part importante, ont déclaré, jeudi, des négociants européens. En cause: la guerre qui se déroule actuellement en Ukraine. À travers cette anticipation, l'Algérie veut renforcer ses stocks et limiter l'effet que peut avoir la flambée des prix de céréales sur sa facture d'importation. En seulement quelques jours, les prix du blé ont atteint des sommets, souligne Reuters.D 'ailleurs, les estimations du prix d'achat, pour cette commande passée, hier, mercredi, sont d'environ 485 $ la tonne C&F (coût et fret). «Il s'agit d'un prix très élevé qui, pour moi, crée une nouvelle référence reflétant le resserrement de l'offre mondiale de blé à la suite de la crise ukrainienne», a déclaré un négociant.