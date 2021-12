Avant de remporter avec brio la 10e édition de la Coupe arabe de la FIFA, disputée au Qatar, l'équipe d'Algérie des joueurs locaux a menacé la FIFA de se retirer de cette compétition le 30 octobre dernier, soit une journée avant l'entrée en scène des Verts contre le Soudan.

C'est le manager général de l'EN qui a dévoilé l'information. «Vous savez, à la veille du premier match contre le Soudan, on avait menacé de boycotter le tournoi si la série d'invincibilité était mise en jeu. On craignait de reculer dans le classement FIFA pour se retrouver dans le chapeau 2. Cela nous aurait contraints à jouer le match retour des barrages du Mondial à l'extérieur.», a-t-il déclaré dans un passage sur la chaîne de télévision Ennahar. Il expliquera ensuite: «La FIFA nous a finalement expliqué que les rencontres compteront comme matchs amicaux avec un bonus et un malus sans véritable incidence. Après la finale, la FIFA nous a informés qu'elle ajoutait les six matchs à la série d'invincibilité.» C'est donc officiel, l'Équipe d'Algérie détient le record mondial du plus grand nombre de matchs sans défaite avec 39 matchs.