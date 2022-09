L'Algérie prend part, depuis jeudi, à la 30ème édition du salon World Food Istanbul, en Turquie, avec huit exposants, dont une entreprise relevant du secteur public, du secteur de l'agroalimentaire, indique un communiqué de l'entreprise publique économique «Tasdir». Cette participation entre «dans le cadre de la mise en oeuvre du programme officiel de participation de l'Algérie aux manifestations économiques à l'étranger au titre de l'année 2022» précise ETP Tasdir, filiale de la Société algérienne des foires et exportations (Safex). Pour cette exposition qui s'achèvera demain au «Tuyap Fair and Congress», le pavillon algérien est étalé sur une surface d'exposition de 72 m².

À travers la diversité des produits exposés, cet événement, auquel participe l'Algérie pour la 3ème fois consécutive, constitue «une opportunité pour les entreprises algériennes, pour explorer le marché turc et de la région, de nouer et d'établir des partenariats féconds».