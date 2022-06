L'Agence algérienne pour la promotion du commerce extérieur (Algex) a confirmé la participation des opérateurs économiques au 1er Salon international des zones franches de Misurata, en Libye. Organisé sous l'égide du ministère de l'Economie et du Commerce Libyen, l'événement aura lieu du 28 au 29 juin. Cet évènement international constitue une plate-forme d'échanges entre les hommes d'affaires libyens et leurs homologues étrangers souhaitant investir dans la zone franche ou établir des relations de partenariat et de coopération dans, entre autres, l'industrie, le commerce, l'importation et l'exportation, la logistique, l'information, les technologies de la communication, la banque, l'assurance et le transport. L'événement permettra également aux parties prenantes de discuter de l'activation des zones franches et du commerce de transit et d'identifier les opportunités d'investissement prometteuses. À noter que Tripoli a accueilli du 6 au 9 juin le salon (Made in Algeria), avec la participation de plus de 120 opérateurs économiques algériens.