La deuxième édition du Algeria Investment Conference ´´AIC´´ aura lieu les 9 et 10 novembre 2022 au Centre international des conférences d'Alger. L'événement a vocation de constituer le grand rendez-vous d'investissement et des affaires en Algérie et en Afrique, un événement sur l'attraction des investissements étrangers en Algérie et plus. Dans sa 2 ème édition, le Forum mettra en évidence les opportunités d'investissement dans des secteurs stratégiques tels que l'industrie, l'énergie, les infrastructures, l'agriculture, l'innovation, la santé et la technologie, entre autres. Une occasion unique de discuter des améliorations de l'environnement des affaires du pays. L'événement comprendra des tables rondes de haut niveau avec des représentants de gouvernements, des organisations mondiales, des investisseurs, des P-DG et des dirigeants d'entreprises internationales.