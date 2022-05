Galacticom, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, sise à Annaba, annonce la tenue de la première édition du Salon national de l'entrepreneuriat, de la formation et de l'emploi, baptisé «Algeria Career Fair», «ACF2022» par abréviation, du 19 au 21 mai courant au niveau de l'hôtel Sheraton Annaba. Plongé au coeur de l'actualité et soucieux des préoccupations socio-économiques post- Covid-19, cet évènement se veut une occasion de créer un climat d'opportunités et d'échanges entre entreprises, écoles de formation, start-up et micro-entreprises, universités, incubateurs, pépinières d'entreprises, boîes de recrutement, porteurs de projets, jeunes startuppeurs et entrepreneurs, demandeurs d'emplois, étudiants, apprentis, organismes publics et d'autres acteurs concernés. Pour les exposants, ce salon représente une excellente opportunité de présenter leurs sociétés, leurs produits et services ainsi que leurs stratégies, pratiques et perspectives en matière de gestion des ressources humaines.