Un porte-parole du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a déclaré que le plan d'aide humanitaire de 3,8 milliards de dollars visant à aider 30 millions de personnes au Sahel, qui ont besoin d'une aide vitale, n'était financé qu'à hauteur de 15%. Stéphane Dujarric, porte-parole principal du chef de l'ONU, a indiqué que le nombre d'hommes, de femmes et d'enfants, ayant besoin d'aide, était de près de 2 millions de personnes de plus qu'il y a un an. «Entre les mois de juin et d'août de cette année, plus de 18,6 millions de personnes, soit 15% de l'ensemble de la population du Sahel, devraient être confrontées à une grave insécurité alimentaire», a-t-il expliqué. «Cela comprend 2,1 millions de personnes déjà confrontées à des niveaux d'insécurité alimentaire d'urgence». Un nombre record de plus de 6,3 millions de personnes ont dû quitter leurs domiciles face aux conflits armés, la hausse des températures aggravant la crise, a indiqué Dujarric, ajoutant que les températures au Sahel augmentent 1,5 fois plus vite que la moyenne mondiale. Par ailleurs, le nombre d'inondations et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes a presque doublé, entre 2015 et 2021.