Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et l'Autorité gouvernementale de certification électronique (Agce) ont signé un contrat en vertu duquel il a été procédé au lancement officiel du service de certification électronique dans le secteur.

Le secteur de l'agriculture sera le premier secteur à introduire de facto le service de la signature électronique dans ses transactions administratives (documents, contrats, récépissés...), selon les explications présentées lors de la cérémonie de signature. En vertu du contrat signé, il sera procédé à la délivrance des identifications numériques au profit des personnels du secteur. Il s'agit également, de la mise en place de la plateforme «E-tawki3» destinée aux personnels des administrations du ministère pour leur permettre de gérer, d'échanger, de traiter et de signer les dossiers et les documents par voie numérique. Cette mesure permettra la dématérialisation des services de manière graduelle, la réduction des déplacements et l'amélioration du rendement des opérations administratives. Les deux parties (ministère de l'Agriculture et l'Agce) visent à atteindre un total de 3 500 utilisateurs à l'horizon 2022.