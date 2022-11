La ville d'Oran abritera du 15 au 17 novembre le Salon international de l'agriculture «West Agro Events 2022» sous le thème «L'agriculture au service de la souveraineté nationale». Quelque 200 participants nationaux et étrangers sont attendus à cette manifestation économique qui se tiendra sous le patronage du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et de la wilaya d'Oran. Le salon se déroulera dans un espace de plus de 10.000 m2 au niveau du parc d'attractions «Djanattu El Ahlam», au quartier d'El Hamri. Il vise à tisser des relations d'affaires entre les investisseurs et les entreprises nationales et étrangères dans le but de concrétiser un partenariat autour des filières de la production végétale, du stockage et de la transformation des produits agricoles et des énergies renouvelables. L'objectif est de mettre en lumière les potentialités et atouts économiques de la région d'Oran dans les filières agricoles, d'élevage et agroalimentaires.