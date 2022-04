Le président Cyril Ramaphosa a annoncé lundi que toutes les restrictions légales liées à la pandémie de Covid-19 prendraient fin à minuit, soulignant qu'il était temps de relancer la croissance économique. Le rythme des nouvelles infections et des morts dues au virus a nettement ralenti en Afrique du Sud depuis la mi-février. Selon M. Ramaphosa, le taux de mortalité est passé d'une moyenne quotidienne de 420 en juillet de l'année dernière à seulement 12 la semaine dernière.»Nous espérons que le pire est derrière nous, et que les jours meilleurs nous attendent», a-t-il déclaré en annonçant la levée des dernières restrictions à partir de minuit.»Il est maintenant temps de faire prospérer notre économie et de créer des emplois (...), de remettre notre pays sur les rails. Il est maintenant temps de guérir, de récupérer et de reconstruire», a-t-il déclaré dans un discours télévisé à la nation.