La vice-Première ministre et ministre des Relations internationales et de la Coopération de Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah, a déclaré que si l'Afrique voulait réaliser l'Agenda 2063, elle devait développer son capital humain. S'exprimant lors des célébrations de la Journée internationale de la femme africaine et du 60e anniversaire de l'Organisation panafricaine des femmes (Pawo) à Windhoek, la capitale de la Namibie, Nandi-Ndaitwah a déclaré que tous ces éléments (les violences domestiques et sexistes, les conflits et la guerre) représentaient de graves menaces, et étaient les pires ennemis du développement de l'Afrique.

En tant que tels, ils doivent être combattus de manière décisive, car ils nuisent aux capacités intellectuelles des Africains en général.

«Nous savons tous que la paix est l'une des conditions préalables du développement. Par conséquent, en tant que femmes, nous devons participer à la construction de la paix...», a-t-elle affirmé.