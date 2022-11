Après le succès exceptionnel des éditions 2018 & 2019, African Cyber Security Summit (ACSS2022) revient du 16 au 17 novembre 2022 au Centre International des Conférences (CIC) d'Alger et est organisé par Cassis Agency, la Capc & le Snpcn. Cet événement comprend des conférences et des panels favorisant la réflexion et l'échange au sein de l'écosystème algérien et africain de la cybersécurité et un salon dédié aux rencontres entre utilisateurs finaux et fournisseurs de solutions de cybersécurité. Plus de 1000 participants (DG, DSI et Rssi des principales institutions et entreprises) de plus de 60 pays y prendront part aux côtés de plus de 100 experts devant anim des conférences, keynotes, panels et ateliers techniques. Sujet plus que jamais d'actualité pour les décennies à venir, la cybersécurité et ses enjeux seront au coeur de l', African Cyber Security Summit.