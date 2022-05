La 3e édition de l'African Cyber Security Summit (Acss) se tiendra les 16 et 17 novembre 2022 au Centre International de Conférences-Abdelatif Rahal d'Alger. Sous le thème «A Secure Digital Africa», ce sommet africain phare de l'écosystème de la sécurité I.T rassemblera plus de1000 participants, issus de plus de 60 pays. Très attendu par les acteurs de la sphère numérique et plaçant indiscutablement l'Algérie comme leader africain de la cybersécurité, l'Acss sera animé par des experts et spécialistes de renom aux côtés des entreprises spécialisées, acteurs algériens, africains et mondiaux ainsi que 100 partenaires en vue de contribuer à édifier un espace de partage et d'échanges d'expériences. L'Acss permettra de débattre des enjeux sous des angles politiques, stratégiques, techniques, juridique et éthique. Ce carrefour d'innovation, de réflexion et de partenariat mettra également en relief les questions de souveraineté numérique pour le développement du continent africain, mais aussi créer un climat dynamique favorisant de nouvelles perspectives.