La wilaya de Béni-Abbès va ainsi entamer les procédures techniques et administratives pour l'ouverture à la navigation aérienne de l'aérodrome du chef-lieu de wilaya, dans le but de développer le transport aérien dans cette région du Sud-Ouest du pays. L'entame de ces procédures intervient à la suite d'une récente rencontre sur la faisabilité de l'ouverture à la navigation aérienne de cette infrastructure aéroportuaire, présidée par le wali de Béni-Abbès, en présence des secteurs concernés. Il a été décidé lors de cette rencontre une expertise de faisabilité de cet aérodrome et de la constitution du dossier technique et administratif pour sa transmission à la direction de l'aviation civile et de la météorologie du ministère de tutelle, autorité compétente, pour étude et prise de décision. L'aérodrome de Béni-Abbès dispose d'une piste d'envol de 1.800 mètres de longueur sur 30 mètres de largeur, d'une aire de stationnement des aéronefs de 6.000 m2, d'une voie de circulation des aéronefs au sol de 135 mètres de longueur sur 15 mètres de largeur, en plus d'une section aérienne sur une superficie de 120 m2.