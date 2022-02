Le ministre saoudien du Pèlerinage et de la'Omra vient d'autoriser les enfants âgés de sept ans et plus à entrer dans les deux mosquées saintes, à la condition qu'ils soient vaccinés. Une décision qui vient quelques mois après l'annonce de l'Arabie saoudite de la réouverture de ses frontières aux pèlerins étrangers vaccinés. Pour se rendre à La Mecque à l'ère d'Omicron et du Covid-19, les pèlerins étrangers doivent être vaccinés, avec un vaccin reconnu par les autorités saoudiennes (Pfizer, AstraZeneca, Moderna et Johnson & Johnson), et se soumettre aux règles de quarantaine. Les vaccinés avec les sérums de Sinopham ou Sinovac peuvent aussi accéder à la Omra en prenant une dose de l'un des vaccins autorisés par l'Arabie saoudite. Chaque mois, jusqu'à deux millions de pèlerins pourront effectuer la Omra, réservée, depuis l'apparition de la pandémie, aux seuls pèlerins vaccinés résidant sur le sol saoudien.