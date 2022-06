L'Académie algérienne des sciences et technologies (Aast) a tenu sa première session ordinaire après la promulgation de la loi 22-02 fixant son organisation, sa composante, son fonctionnement et ses missions. La vice-présidente de l'Académie,professeur Samia Benabbès, a affirmé que la loi 22-02 du 25 avril 2022 fixant l'organisation, la composante, le fonctionnement et les missions de l'Académie «constitue un pas positif et un jalon fondamental pour faire sortir l'Académie de son inertie». Elle a souligné que l'Académie tenait sa première session ordinaire après la promulgation de cette loi, qui constitue «une opportunité pour exploiter les points positifs et remédier aux lacunes à travers l'élaboration du règlement intérieur de l'Académie au mieux de son intérêt suprême».