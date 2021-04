L'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (Aadl) vient de lancer une plateforme numérique de traitement et d'étude des recours, destinée aux souscripteurs n'ayant pas payé la première tranche.

L'agence a précisé dans un communiqué que les recours déposés pour ceux qui n'auront pas payé la première tranche se feront exclusivement via le lien suivant: http://mo.aadl.com.dz/Profilsaadl Elle a indiqué qu'après s'être connecté à la plate-forme et avoir entré le numéro de série avec le mot de passe, après cela, la nature du refus pour lequel le dossier a été rejeté sera automatiquement reconnue.

Ensuite, la personne concernée envoie son recours, accompagné des documents requis, par voie électronique, et après envoi de son dossier, la personne qui fait appel reçoit un SMS confirmant que le recours a bien été reçu.

Après l'examen du recours, qui est supervisé par la commission compétente, la personne faisant appel sera informée directement, via SMS, des résultats de l'étude.