L'Agence de l'amélioration et du développement de logement (Aadl) a annoncé, dans un communiqué, la reprise, à compter de dimanche prochain,de la réception des souscripteurs du programme de logements de type location-vente et des résidents de ses cités. «L'Aadl porte à la connaissance de ses aimables souscripteurs et des résidents des quartiers de logements de type location-vente, que la reprise du travail relatif à la fixation des rendez-vous de réception et de suivi des dossiers dans toutes les directions régionales relevant de l'agence, se fera progressivement à partir du dimanche 6 février 2022», précise le communiqué publié sur la page officielle Facebook de l'Aadl. L'Aadl avait suspendu l'opération de prise de rendez-vous en raison du rebond des contaminations par le Coronavirus parmi ses employés et ses travailleurs, du lundi 24 janvier au mardi 1er février, avant qu'il ne soit décidé de prolonger cette mesure jusqu'à dimanche prochain, en raison de la persistance de la situation épidémiologique.