En raison des difficultés rencontrées par certains souscripteurs Aadl dans le paiement de leurs dettes, l'entreprise Gest- Immo, qui gère le paiement des logements Aadl, a renouvelé le processus de paiement des dettes par tranches. Et ce, pour les souscripteurs qui n'ont pas pu, pour une raison ou pour une autre, payer les mensualités et les charges pendant un certain temps. L'entreprise précise que «les locataires qui ne s'acquittent pas des loyers et des charges mensuelles depuis plusieurs mois doivent s'adresser au siège de leurs succursales affiliées sur l'ensemble du territoire national». Et ce, afin de s'acquitter de leurs dettes et ainsi régulariser leur situation. L'entreprise a précisé que le processus de paiement des dettes s'effectue en fonction des revenus du souscripteur. Ce qui servira à ce dernier pour bien gérer son argent. En plus de trouver une solution appropriée en programmant son paiement.