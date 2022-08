Les propos tenus par le président de l'Union internationale des savants musulmans à l'égard de l'Algérie ont fait réagir un grand nombre d'institutions et personnalités nationales. La journaliste algérienne, Khadidja Benguenna, n'est pas restée muette face à l'affront fait à la religion et aux rapports entre deux peuples, marocain et algérien. Elle a ainsi réalisé de nombreux posts sur son compte sur Twitter pour répondre à Ahmed Raïssouni. Parmi ses interventions dans le réseau social, la journaliste d'Al Jazeera s'interroge sur la réaction de l'Union internationale des savants musulmans vis-à-vis des propos tenus par Raïssouni. Pour mémoire, à la suite de sa déclaration, l'Union a pris timidement ses distances avec le Marocain. Cela, en affirmant que ses propos ne représentaient pas l'avis de l'organisation.