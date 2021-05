L'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (Anade) vient de lancer sa nouvelle plate-forme nommée «Khadamate» qui vise à rendre l'information plus accessible aux jeunes promoteurs désireux de se lancer dans l'entrepreneuriat à travers le dispositif de cette agence. Développée en interne par les cadres de l'Anade, cette plate-forme comporte cinq espaces: l'un pour les inscriptions en ligne, le second pour les accords signés avec différents départements et organismes, un troisième dédié à l'inscription des entreprises en difficulté, un quatrième réservé aux entreprises qui ont des produits exportables et enfin un cinquième consacré à la collecte des préoccupations des jeunes entrepreneurs. Accessible sur le lien: http://khadamate.anade.dz, cette application a été développée dans le cadre de la modernisation et la numérisation des activités de l'agence, afin de fournir aux jeunes entrepreneurs toutes les informations nécessaires en ligne, en plus d'être un outil de collecte des informations concernant les entreprises en difficulté ou encore celles qui veulent se lancer dans l'exportation de leurs produits.