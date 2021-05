Fraîchement rouvert, le Fonds régional d'art contemporain abrite jusqu'au 19 septembre une exposition à la fois historique et émouvante de cette artiste franco-algérienne.

Après plusieurs mois de sommeil imposé par le gouvernement, le Fonds régional d'art contemporain (Frac) Paca remet enfin les sens de ses visiteurs en éveil, avec l'exposition «Elle a allumé le vif du passé». Une formule empruntée à l'écrivaine Assia Djebar (1936-2015), «première réalisatrice algérienne ayant fait un film sur les femmes qui ont lutté pour l'Indépendance en Algérie», souligne Katia Kameli, artiste et réalisatrice, au sujet de son parcours monographique qui plonge les visiteurs dans des failles spatio-temporelles, entre passé, présent et futur du pays. À l'instar de sa propre trajectoire, une exposition qui est le fruit d'une histoire et d'une double culture «réunissant un imaginaire plastique et poétique», indique-t-on du côté du Frac.

«Le Roman algérien» est une vidéo pensée comme une immersion dans l'histoire algérienne, et dans la mémoire des hommes au travers d'une collection d'images. Le fonds est composé d'images très variées, allant de la fin du XVIIIe siècle jusqu'aux années 80.