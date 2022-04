Les éditions & librairie Média Plus organisent samedi 16 avril, coïncidant avec la Journée du savoir, une rencontre-débat avec l'écrivain Karim Younès, à partir de 21h00 au 32 Rue Abane Ramdane, Constantine. Une initiative entrant dans le cadre des rencontres «Thé et pages nocturnes». À l'occasion, l'ancien président de l'APN et ex-médiateur de la République présentera son dernier ouvrage intitulé

«Béjaïa,passé-présent», récemment paru aux Éditions Dalimen. L'auteur reviendra sur le long travail de recherche qu'a nécessité l'écriture de son ouvrage: Béjaïa, passé-présent. Un travail qui lui a permis de faire renaître les richesses historiques et civilisationnelles de la capitale des Hammadites. Un récit d'une ville, de l'histoire d'une perle de la Numidie, de l'Algérie, de la Méditerranée, des personnages, femmes et hommes, résistants et martyrs, citoyens, artistes et sportifs, qui l'ont façonnée pour léguer un héritage civilisationnel inépuisable.