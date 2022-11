Sur l'invitation du secrétaire général de l'Union africaine des télécommunications, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, participera le 7 décembre, par visioconférence, à une table ronde ministérielle sous le thème «Améliorer l'inclusion financière grâce aux TIC». Le ministre prononcera le discours inaugural à l'occasion de la célébration du 45e anniversaire de l'UAT. Il faut noter que le ministre préside actuellement, au nom de l'Algérie, la Conférence des plénipotentiaires de lUnion africaine, qui est la plus haute instance de l'Union. Un événement auquel prendra part Aurélie Adam Soulé Zoumarou, ministre de l'Économie numérique et des communications du Bénin, Augustin Kibassa, ministre des Postes, des Télécommunications et des TIC de la RDC, et le ministre de l'Information et de la Numérisation du Malawi, Hon Gospel Kazako