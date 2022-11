La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouther Krikou, a été reçue en audience par la Première Dame turque, Emine Erdoðan. La rencontre a eu lieu au Centre culturel Atatürk (AKM) d'Istanbul à l'occasion du 5ème Sommet International Femmes et Justice du Kadem, auquel a pris part Mme Kaouther Krikou. «Nous avons partagé des opinions sur le travail lié aux femmes, aux enfants et à l'aide sociale, en particulier la famille» a écrit sur son compte twitter, la Première Dame de Turquie.

Ont pris part à cette rencontre, Derya Yanýk, ministre turque de la Famille et des Services sociaux, Sümeyye Erdoðan Bayraktar, président du conseil d'administration de Kadem, et Saliha Okur Gümrükçüoðlu, présidente de Kadem.