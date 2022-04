Une source diplomatique tunisienne a révélé que des efforts sont déployés pour organiser une visite du président de la Rrépublique, Kaïs Saïed en Russie, très prochainement. C'est ce qu'a annoncé, jeudi, l'ambassadeur de Tunisie à Moscou, Tarek Ben Salem, dans des déclarations accordées à l'agence de presse russe Spoutnik. «Nous oeuvrons actuellement à organiser la visite du président tunisien en Russie, dans les délais les plus proches», a déclaré Ben Salem. «Cette visite intervient à l'occasion de la participation attendue d'une astronaute tunisienne à une mission qui décollera de la Russie vers la Station spatiale internationale», a-t-il ajouté sans préciser les dates. Le 13 août 2021, le groupe tunisien d'ingénierie Telnet et l'Agence spatiale russe ont signé un accord en vue de choisir, former et envoyer une astronaute tunisienne à la station spatiale internationale ISS.