Le XVIIIe Sommet de la francophonie se tiendra les 19 et 20 novembre prochains à Djerba en Tunisie, membre fondateur de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF). Le Sommet de Djerba marque ainsi le début de la présidence tunisienne de la Francophonie par Kaïs Saïed,pour les deux prochaines années. Depuis le dernier Sommet de la Francophonie qui a eu lieu à Erevan en Arménie les 11 et

12 octobre 2018, aucun autre Sommet n'a pu se tenir en raison de la pandémie de Covid-19. Avant ladite édition, dix-sept sommets avaient eu lieu dans divers coins de la planète. Le premier Sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage, communément appelé «Sommet de la francophonie», s'est réuni en 1986 à Versailles (France), à l'invitation du président de la République française François Mitterrand. Quelque 42 chefs d'État et de gouvernement y participent pour débattre du développement, des industries de la culture et de la communication, des industries de la langue ainsi que du développement technologique couplé à la recherche et à l'information scientifique.