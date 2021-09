Forbes France a élu les 40 femmes remarquables ayant marqué l'année 2021. Leurs domaines de compétences sont très variés et vont de la science au sport, en passant par les arts, l'entrepreneuriat, la politique et les médias. Parmi ce Top 40 figure la Franco-Algérienne Kahina Bahloul, aux côtés d'autres femmes choisies par les 5 membres du jury de Forbes France. «Kahina Bahloul est une islamologue franco-algérienne de tradition soufie. Titulaire d'un master en islamologie à l'École pratique des hautes études et d'un doctorat sur la pensée d'Ibn Arabi, elle devient la première femme a` se déclarer imam en France», écrit Forbes France en présentant la biographie de la Franco-Algérienne. Elle est aussi conférencière sur des sujets islamiques concernant le dialogue interreligieux, le soufisme et la femme», ajoute le magazine. Née le 5 mars 1979 à Paris, d'un père kabyle et d'une mère française, elle grandit dès l'âge d'un an en Algérie, près de Béjaïa, en Kabylie, jusqu'à la fin de sa formation de juriste.