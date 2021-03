Face à la crise sanitaire, les producteurs ont besoin d'un élan de solidarité pour traverser cette période délicate qui perdure encore. L'opération «made in Algeria» fait partie des efforts de Jumia Algérie pour mettre en avant et célébrer les produits locaux pour une nouvelle clientèle connectée. Celle-ci vise à mettre la lumière sur les acteurs économiques locaux et leur forte valeur ajoutée pour répondre aux besoins de la société algérienne. Le leader algérien du E-Commerce met au profit de ces entreprises, son expertise internationale pour la digitalisation de leurs activités. De nombreux producteurs nationaux ont adhéré à cette action «made in Algeria». Une opportunité en or pour la croissance de ces PME.