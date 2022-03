Jumia, la première plateforme de vente en ligne en Algérie, qui célébrera bientôt ses 10 ans d'existence, dont huit années de présence en Algérie, annonce plusieurs nouveautés en termes de la vente en ligne, modèle d'achat de plus en plus prisé par le consommateur algérien. À la veille du mois sacré de Ramadhan, Jumia a fait le choix stratégique d'offrir de façon permanente la livraison gratuite à Alger sur tous les produits portant le label «Livraison gratuite à Alger» et ce, à partir d'un panier de 1500 DZD. Elle vise à élargir cet avantage client à d'autres villes à l'avenir. À l'écoute des besoins de ses clients, Jumia a mis en place des capacités supplémentaires pour réduire les délais de livraison partout où elle livre. Pour être plis près de ses clients, Jumia compte ouvrir près de 120 points de retrait à travers le territoire national.