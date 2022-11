Des conventions de jumelage entre les universités frontalières algériennes et tunisiennes seront conclues «avant la fin du premier trimestre 2023 conformément aux résultats de la première réunion des universités frontalières algéro-tunisiennes 5+5 tenue à Annaba dans le cadre de la convention de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique liant ces établissements, ont indiqué à Annaba les participants à une rencontre des responsables des établissements de l'enseignement supérieur des deux pays. Ceci permettra une meilleure exploitation et une coopération efficace dans les domaines de la recherche scientifique et académique entre les universités frontalières algéro-tunisiennes. Outre l'élaboration d'une plate-forme numérique, il est prévu l'encouragement de l'échange d'étudiants, l'organisation de manifestations scientifiques et de concours pour la meilleure idée de projet innovant dans le cadre de la coopération 5+5.