La Confédération générale des entreprises algériennes «Cgea» et la Centrale patronale «Open Tunisia» organisent, à Alger du 26 au 29 mars 2022, les journées de partenariat multisectoriel. Un événement auquel devraient prendre part plus de 120 chefs d'entreprise algériens et tunisiens, des officiels et de hauts responsables du monde économique des deux pays. L'initiative se veut une manière de positionner les acteurs économiques des deux pays au niveau international à l'aune des grandes mutations que vivent les pays et les ensembles économiques de nos jours. Une manière pour la Cgea et Open Tunisia, d'agir en étroite collaboration en vue de concrétiser les nombreuses opportunités de coopération dans les différents secteurs selon une nouvelle vision stratégique concernant les marchés des deux pays que multilatérale à travers des initiatives communes tuniso-algériennes visant des marchés porteurs dans des pays africains où les entreprises tunisiennes et algériennes disposent d'atouts réels de compétitivité.