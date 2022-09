Le ministère de la Communication a lancé un appel à candidature pour le «Prix du président de la République du journaliste professionnel», dans sa 8e édition placée cette année sous le thème «Soixantenaire de l'indépendance: défis d'hier;..Défis d'aujourd'hui». Organisé à l'occasion de la Journée nationale de la Presse, célébrée le 22 octobre de chaque année, le concours concerne cinq catégories, à savoir: la presse écrite qui englobe l'article de fond, la critique, l'éditorial, le reportage ou l'enquête, les médias télévisuels (reportages, enquêtes d'investigation, documentaires, films documentaires et séquence en images informatives et audiovisuelles). Les radios sont également concernées à travers les informations et les reportages. La 4e catégorie du Prix concerne la presse électronique pour choisir la meilleure oeuvre d'information diffusée sur le Net, tandis que la 5e catégorie est dédiée à l'illustration: photographies, dessins et caricatures de presse publiés par un organe de presse national. Le dernier délai pour la réception des dossiers est fixé au 11 octobre 2022.