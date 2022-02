La direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya d'Oran a formé environ 100 médecins sur les tests antidopage, dans le cadre des préparatifs des Jeux méditerranéens que la capitale de l'Ouest du pays accueillera du 25 juin au 5 juillet 2022 prochains, a-t-on appris auprès de la DSP. À ce propos, environ 100 médecins des secteurs de la santé, et de la jeunesse et des sports de la wilaya, ont été formés pour effectuer les tests antidopage aux sportifs participant aux Jeux méditerranéens, a déclaré le chargé de communication à la DSP, le docteur Youcef Boukhari. Ces médecins ont été formés sur les types de stéroïdes interdits dans les compétitions sportives et la manière d'effectuer les tests, ainsi que sur les différents types de stéroïdes et les voies à suivre, a-t-il fait savoir. Selon Youcef Boukhari, une liste de médecins formés a été présentée à la commission de préparation des Jeux méditerranéens 2022, qui en choisira, suivant les besoins.