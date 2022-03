Le Premier ministre français, Jean Castex, est attendu à Alger à la tête d'une importante délégation, en vue de réactiver le Comité intergouvernemental de haut niveau´´ (Cihn), afin de faire le point notamment sur la coopération économique entre l'Algérie et la France, indiquent certaines sources médiatiques. La réunion du Cihn devrait être coprésidée par Jean Castex et Aïmene Benabderrahmane. Plusieurs sujets: économique, sécuritaire, d'éducation, de culture et des accords de coopération devaient être signés au cours du rendez-vous d'Alger, notamment dans les segments de l'automobile, l'énergie et l'agroalimentaire. Sur le plan politique, la question du Mali et de la mise en oeuvre de l'Accord de paix d'Alger sera également au centre des discussions. La réunion du Cihn devrait être suivie par la tenue de la cinquième session du Comité mixte économique algéro-français (Comefa) dans les prochains mois.