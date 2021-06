Le trophée de la meilleure entreprise algérienne exportatrice hors hydrocarbures pour l'année 2020 a été décerné, par World Trade Center Algiers (Wtca), à la Eurl Saterex, connue sous le nom commercial d'Iris, spécialisée dans l'électronique, l'électroménager, la téléphonie mobile et les pneumatiques. En plus du trophée export 2020, trois prix d'encouragement ont été, en outre, attribués par le jury: le premier a été remporté par la Sarl Chloral activant dans l'exploitation de sel (alimentaire, industriel et de déneigement) à Biskra au sud-est de l'Algérie et qui ambitionne de réaliser 100 millions d'euros d'exportation en 2022. Le deuxième prix d'encouragement a été décroché par la Sarl Top Gloves Latex Industries spécialisée dans le domaine des dispositifs médicaux (gants et masques chirurgicaux FFP2 et FFP3), tandis que le troisième prix a été remporté par la Sarl Gloden Seed qui opère dans la transformation, le conditionnement et l'exportation des dattes. Concernant le trophée de primo exportateur, il a été raflé par la Sarl Meriplast qui développe des solutions d'emballage plastique dans l'optique du développement durable.