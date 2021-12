L'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (Anesrif) est repassée sous la tutelle du ministère des Transports, selon un décret exécutif publié au Journal officiel (JO) n° 89. L'Anesrif qui dépendait du ministère des Travaux publics, «a été placée sous la tutelle du ministre des Transports», a indiqué le décret exécutif n°21-469, signé le 25 novembre 2021 par le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane, modifiant le décret exécutif n° 05-256 du 20 juillet 2005 portant création de cette agence. Ce nouveau décret définit également les missions de cette agence qui est «chargée de procéder à la réception, selon les normes et les règles de l'art, des ouvrages et infrastructures ferroviaires et de les transférer à la Société nationale des transports ferroviaires (Sntf), chargée de leur gestion selon les conditions et modalités définies par arrêté du ministre desTransports».