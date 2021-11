Plus de 800.000 unités d'insuline rapide seront mises sur le marché entre novembre et décembre de l'année en cours, a indiqué le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, assurant que toutes les mesures ont été prises pour assurer une disponibilité et un approvisionnement continu de ces produits.

Ces mesures se traduisent, notamment par la mise sur le marché de 450.000 unités au cours du mois de novembre courant et de 357.000 unité au cours du mois de décembre prochain pour couvrir les besoins du marché national des insulines rapides, a fait savoir Benbahmed, cité par un communiqué du ministère.