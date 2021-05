Paru aux éditions Frantz-Fanon, l'essai d'Amar Abba sur l'oeuvre de Lounis Aït Menguellet est une oeuvre riche, rédigée avec passion, pour retracer le parcours de l'artiste et décortiquer ses textes. Dans cet essai, l'auteur a tenté de restituer la profondeur de la création artistique de Lounis Aït Menguellet, bâtie sur les valeurs de l'humanisme. Signé par un diplomate de carrière, l'ouvrage, de 329 pages, est divisé en une dizaine de chapitres, respectivement: «L'amour», «Le destin», «L'émigration», «La politique», «L'identité et la culture», «La guerre et la paix», «L'art», «Rêves de poètes», «La condition humaine» et, enfin, «Aït Menguellet, l'homme». INIG, Voyage dans l'oeuvre poétique de Lounis Aït Menguellet est une invitation à parcourir le riche répertoire de l'artiste. Dans sa préface de l'essai, l'écrivain Yasmina Khadra écrit que «lorsqu'il chante, Lounis, les aigreurs battent en retraite et nous voilà, comme par enchantement, en phase avec ce que nous croyions avoir perdu de vue, le bonheur d'exister». Amar Abba a dédié l'essai à la mémoire de Mouloud Mammeri et de Kateb Yacine.