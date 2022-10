«Il existe des opportunités virtuellement illimitées pour tirer profit de la coopération dans le secteur pharmaceutique entre le Bangladesh et l'Algérie», a souligné l'ambassadeur du Bangladesh en Algérie Muhammad Zulqar Nain, lors d'une présentation intitulée «Le Bangladesh, un nouveau centre mondial pour les produits pharmaceutiques» au salon Pharamex 2022 à Oran. L'ambassadeur a expliqué que l'industrie pharmaceutique du Bangladesh produit,aujourd'hui, 80% de la demande intérieure du pays et exporte des médicaments vers plus de 100 pays, notamment en Asie, en Europe et en Afrique. Une opportunité pour les entreprises pharmaceutiques algériennes d'investir au Bangladesh. D'autant que des sociétés pharmaceutiques comme Square et Beximco sont en train d'établir une usine au Kenya et de chercher des parts de marché en Afrique de l'Est. Les hommes d'affaires algériens peuvent également proposer une production conjointe de médicaments de haute technologie avec le Bangladesh en Algérie. Cela créera peut-être plus d'opportunités dans les deux pays.