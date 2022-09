Un gigantesque incendie s'est déclenché, dimanche dernier, dans le bâtiment de stockage d'éponge et de mousse synthétique relevant d'une unité spécialisée dans la fabrication de matelas rembourrés, au niveau de la zone industrielle d'Aïn Defla, dans la commune de Chetouane. L'ampleur du sinistre a aussitôt alerté les éléments de la Protection civile de la zone industrielle, intervenus pour éteindre le feu qui a totalement détruit le grand entrepôt de mousse alvéolaire et les équipements d'un autre bâtiment à étages, où s'opéraient la confection des matelas et leur expédition. L' établissement de 5.000 m2 est quant à lui fortement endommagé, malgré la coupure de l'alimentation électrique. Les pompiers ont réussi par leur intervention à limiter les dégâts et surtout à éliminer les foyers d'incendie qui menaçaient les installations industrielles mitoyennes. Une employée asphyxiée par les vapeurs toxiques a été évacuée vers les urgences médico-chirurgicales du CHU de Tlemcen.

Compte-tenu des quantités importantes de matières inflammables déposées dans cette unité de fabrication, une surveillance reste de mise en attendant que les causes de l'incendie soient déterminées.