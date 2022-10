Les «experts» du marché noir de la devise en Algérie ont prédit une forte hausse de l'euro après l'annonce de l'autorisation d'importation de véhicules de moins de trois ans. Certains parmi ces «experts» ont même pronostiqué une réaction immédiate du marché et préconisé une envolée des cours pour la journée d'hier. Or, au dernier pointage, les cambistes ont échangé l'euro contre 209.30 DA à l'achat et contre 211.50 DA à la vente. L'explication à cette timide réaction du marché parallèle de la devise tient au couplement de l'importation de moins de trois avec l'autorisation accordée aux constructeurs de vendre leurs véhicules en Algérie. Les Algériens n'ont visiblement pas encore pris une décision. Ils attendent janvier 2023...