Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a ratifié, ce vendredi, l'accord d'exemption pour les titulaires de passeports diplomatiques et de mission des visas d'entrée pour les deux pays. L'arrêté correspondant a été publié sur le site Internet de la présidence azerbaïdjanaise. Cet accord a été signé le 10 août 2022 à Bakou par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, et son homologue azerbaïdjanais Jehun Bayramov, en marge de sa visite de travail en Azerbaïdjan, en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République.