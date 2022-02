Rouler à 417 km/h sur l'autoroute est passible de poursuites, même en Allemagne: le parquet de Stendal (Saxe-Anhalt) a ouvert une enquête contre un milliardaire tchèque qui s'est filmé à cette vitesse vertigineuse. En Allemagne, il est «recommandé» de ne pas dépasser les 130 km/h sur l'autoroute. Mais le milliardaire tchèque, Radim Passer, a franchi les limites en se filmant au cours de l'année 2021 à 417 km/h au volant d'une Bugatti Chiron, en journée sur l'autoroute entre Berlin et Hanovre. Il a posté la vidéo sur sa chaîne YouTube mi-janvier, expliquant que «de nombreuses personnes nous (avaient) demandé de partager des images non montées» de la voiture de sport, l'une des plus rapides du monde. -«Nous remercions Dieu pour la sécurité et les bonnes conditions qui nous ont permis d'atteindre la vitesse de 417 km/h!», se vante sous la vidéo Radim Passer, relevant que la «visibilité était bonne et que sa voiture a des capacités de freinage qui permettent, selon lui, une telle vitesse. La vidéo, vue à plus de 9 millions de reprises sur YouTube, a attiré l'attention des autorités. Le parquet de Stendal (Saxe-Anhalt) a ainsi ouvert une enquête pour course «individuelle» interdite, un chef d'inculpation retenu lorsqu'un automobiliste, selon le Code pénal, «se déplace à une vitesse inadaptée et de manière grossièrement contraire au Code de la route et imprudente». Dans un pays attaché à l'absence de limitation de vitesse sur l'autoroute, la vidéo a suscité des critiques et alimenté le débat sur d'éventuels plafonds.