Huit projets algériens ont été sélectionnés pour la phase finale du Concours 2022 des Prix des meilleurs projets du Sommet mondial sur la société de l'information (WsisPrizes 2022), organisé par l'Union internationale des télécommunications (UIT), a rapporté un communiqué du ministère de la Poste et des Télécommunications. À cet effet, «le ministère invite les citoyens à voter massivement en faveur de ces projets et ce, au plus tard, le 31 mars 2022 (23 heures Cest). «Pour voter, il suffit de se connecter à la plateforme électronique de l'UIT dédiée au concours: https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2022#starte», précise le ministère. «Dans chaque catégorie, les cinq premiers projets qui obtiendront le plus de voix, seront soumis, du 1er au 15 avril 2022, à l'évaluation finale du comité d'experts de l'UIT qui sélectionnera le projet gagnant dans la catégorie considérée», explique la même source. Les résultats finaux du concours seront annoncés à l'occasion de la cérémonie de remise des prix qui aura lieu le 31 mai 2022 à Genève (Suisse), en marge du Forum 2022 du Smsi.