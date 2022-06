La candidature de l'Algérie pour abriter le siège de l'Agence africaine du médicament (AMA), créée récemment, a été officiellement confirmée, selon une source autorisée du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger. «La candidature de l'Algérie a été officiellement confirmée en même temps que celles de sept autres pays africains, en l'occurrence l'Egypte, la Tunisie, le Maroc, le Rwanda, l'Ouganda, le Zimbabwe et la Tanzanie», a souligné cette source. Tel qu'arrêté par l'Union africaine, le processus devant aboutir au choix du candidat répondant le plus aux critères de sélection passe par plusieurs opérations d'évaluation et de notation. «L'Algérie qui évolue à pas assurés vers l'autosuffisance en matière de production locale de médicaments est naturellement disponible pour accueillir l'AMA et lui donner tous les moyens d'un bon décollage et d'un bon parcours dans l'intérêt des peuples africains et de la communauté internationale», a conclu la même source.