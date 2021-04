Henkel Algérie annonce le lancement de la 2ème édition de son programme de formation destiné aux futures femmes entrepreneures «Henkel Women Academy» en partenariat avec l'association des femmes cheffes d'entreprise «Seve». Ce programme s'inscrit dans l'engagement de Henkel Algérie envers l'ascension sociale et professionnelle de la femme algérienne et du développement de l'économie du pays. Le programme Henkel Women Academy s'adresse aux femmes porteuses de projets entrepreneuriaux de tout le pays, de tout âge et catégories socioprofessionnelles. L'objectif des deux partenaires initiateurs du programme est de contribuer à l'ascension professionnelle des femmes et de les encourager à être présentes dans des domaines scientifiques et techniques.