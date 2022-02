Les travailleurs du secteur de l'éducation vont bénéficier d'une hausse de leurs salaires. Cette hausse devrait entrer en vigueur le mois de mars prochain, selon le quotidien arabophone Echorouk. Selon la même source, le salaire augmentera d'une valeur comprise entre 5400 DA et 9000 DA. En fait, cette revalorisation des revenus se base sur la grille salariale selon les degrés d'ancienneté de 1 à 17. Cette mesure sera mise en application juste après l'entrée en vigueur de la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui consiste à augmenter le point indiciaire dans la Fonction publique, et conformément à un tableau établi par les inspecteurs des finances dans le secteur de l'éducation. Selon la même source, le tableau classe le personnel de l'éducation par catégories allant de 1 à 7, selon un salaire de base de 18000 DA. C'est ainsi que les agents administratifs et adjoints d'éducation et les ouvriers professionnels, classés à la 7e catégorie, bénéficieront d'une augmentation de 6300 DA.